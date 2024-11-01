Чендлер предположил, с кем Макгрегор проведёт первый бой в UFC после возвращения

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Майкл Чендлер ответил на вопрос о потенциальном поединке с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«У нас уже есть общая история, так что поединок Чендлер – Макгрегор когда-нибудь состоится. Я действительно считаю, что первый бой, который Конор проведёт в UFC, будет со мной. Всё зависит от того, когда он будет готов, и от времени. ⟨...⟩ Посмотрим. В любом случае я буду бороться за титул в лёгком весе, а также встречусь с Конором в какой-то момент в 2025 году», – приводит слова Чендлера Newsweek.

Макгрегор и Чендлер должны были сразиться в конце июня этого года на турнире UFС 303, однако бой отменили из-за травмы пальца на ноге ирландца. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года.

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