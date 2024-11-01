Марио Барриос уверен в успешной защите титула

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец Марио Барриос дал комментарий по поводу предстоящей первой защиты титула в поединке против своего соотечественника Абеля Рамоса, с которым сразится 15 ноября в Арлингтоне (США) в андеркарде мегафайта Майка Тайсона против Джейка Пола.

«Защита моего титула чемпиона мира — огромная честь, и я знаю, что Абель Рамос — сильный противник, который всегда готов выходить в ринг против топовых соперников. Он опытный и опасный боец, поэтому я ожидаю упорного противостояния. Но я готов показать, почему я чемпион и почему этот пояс останется со мной», — приводит слова Барриоса BoxingScene.