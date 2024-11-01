Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Марио Барриос уверен в успешной защите титула

Марио Барриос уверен в успешной защите титула
Марио Барриос
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец Марио Барриос дал комментарий по поводу предстоящей первой защиты титула в поединке против своего соотечественника Абеля Рамоса, с которым сразится 15 ноября в Арлингтоне (США) в андеркарде мегафайта Майка Тайсона против Джейка Пола.

«Защита моего титула чемпиона мира — огромная честь, и я знаю, что Абель Рамос — сильный противник, который всегда готов выходить в ринг против топовых соперников. Он опытный и опасный боец, поэтому я ожидаю упорного противостояния. Но я готов показать, почему я чемпион и почему этот пояс останется со мной», — приводит слова Барриоса BoxingScene.

Материалы по теме
Майк Тайсон: если в бою с Джейком Полом я буду плох, то лучше умру в ринге, чем в больнице
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android