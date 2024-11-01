Джамейн Ортис нацелился на титульный бой

Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе Джамейн Ортис накануне своего поединка в ночь с 1 на 2 ноября в Орландо (США), где он возглавит боксёрский вечер 10-раундовым противостоянием с Кристианом Рубеном Мино, рассказал о своих планах по завоеванию чемпионского титула уже в самое ближайшее время.

«Я начал тренироваться с кубинским тренером Лестером Диасом. И теперь у меня намного более полные тренировочные дни, начиная с апреля этого года. Мы работали с ним до этого некоторое время, но затем долго не поддерживали связь. Я встретил его, когда жил в Дубае, и мы хорошо познакомились там в одном из залов. И вот мы снова встретились в США, и я вижу в себе прогресс. Завтра вы все увидите нового Джамейна Ортиса. Уже в следующем году мы планируем завоевать чемпионский титул», — приводит слова Ортиса BoxingScene.