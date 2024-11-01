«Русофобия и шизофрения». Эдуард Кравцов — об отстранении Поветкина и Дрозда

Известный тренер и менеджер профессиональных боксёров Эдуард Кравцов дал свой комментарий по поводу временного отстранения экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе россиянина Александра Поветкина и бывшего обладателя титула WBC в первом тяжёлом весе Григория Дрозда за нарушение антидопинговых правил десятилетний давности.

«Это русофобия. Пытаются лишний раз о себе заявить, о своих позициях. Это шизофрения, что они вытворяют. Думаю, если бы у них была возможность, они бы с удовольствием трогали и действующих боксёров. По поводу и без повода. Это лишний раз подчёркивает, что российская тема для них, казалось бы, закрыта, но нужно напомнить о своей позиции. Вот они и начинают ворошить старое. Это бред полный. Люди уже несколько лет назад завершили карьеру. Это попытка лишний раз напомнить о себе и своей позиции к России», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.