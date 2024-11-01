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Майк Тайсон обещает устроить шоу в бою с Джейком Полом

Майк Тайсон обещает устроить шоу в бою с Джейком Полом
Майк Тайсон
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Легендарный 58-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон пообещал устроить настоящее шоу в бою с популярным спортивный блогером, а также профессиональным боксёром Джейком Полом.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Ясное дело, что этот бой не встанет в один ряд с моими лучшими боями в карьере. Но мне этого и не надо. Я здесь для того, чтобы устроить настоящее шоу. Мне хочется, чтобы вы оценили моё выступление в этом бою. Что касается моих проблем со здоровьем, то всё уже позади. Случилась язва желудка из-за того, что сильно налегал на вредную пищу», — сказал Тайсон в своём интервью на YouTube-канале TalkSport Boxing.

Напомним, бой Тайсон — Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне (США).

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