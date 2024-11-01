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Иэн Мачадо Гэрри вызвал на бой Шавката Рахмонова

Иэн Мачадо Гэрри вызвал на бой Шавката Рахмонова
Шавкат Рахмонов
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Непобеждённый ирландский полусредневес UFC Иэн Мачадо Гэрри вызвал на бой другого не знающего поражений бойца полусредней весовой категории казахстанца Шавката Рахмонова, у которого сорвался бой с действующим чемпионом полусреднего дивизиона Белалом Мухаммадом.

«Шавкат, 18–0, ни одного поражения. Я бы с огромным удовольствием провёл с ним бой. Мы тренировались с ним в одном зале, мы хорошо знаем друг друга, и я к нему испытываю огромное уважение, но хочу стать первым, кто смог бы победить его. Я его очень уважаю, но не хочу чтобы кто-то одолел его раньше меня. Его рекорд — 18-0, мой — 15-0, так давайте определим, кто из нас сильнее?» — сказал Гэрри в видеоролике, опубликованном на его странице в социальной сети.

Напомним, Мухаммад отказался от боя с Рахмоновым из-за болезни во время подготовки.

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