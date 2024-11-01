Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майкл Чендлер опубликовал результаты допинг-теста

Майкл Чендлер опубликовал результаты допинг-теста
Комментарии

Бывший чемпион Bellator, который в последние годы карьеры выступает в UFC, американский легковес Майкл Чендлер опубликовал на своей странице в социальной сети отрицательный допинг-тест.

Майкл Чендлер опубликовал отрицательный допинг-тест

Майкл Чендлер опубликовал отрицательный допинг-тест

Фото: Из архива страницы Майкла Чендлера в социальной сети

«Мы рады сообщить вам, что на предоставленный вами 15 октября 2024 года анализ-тест лаборатория дала отрицательный результат. Спасибо за ваш вклад в поддержку чистого UFC», — говорится в сообщении документа, опубликованном в социальной сети Чендлера.

Следующий бой Чендлера должен состояться 16 ноября в Нью-Йорке на арене знаменитого «Madison Square Garden», где он в рамках турнира UFC 309 сразится с экс-чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Материалы по теме
Чендлер предположил, с кем Макгрегор проведёт первый бой в UFC после возвращения
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android