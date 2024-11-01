Майкл Чендлер опубликовал результаты допинг-теста

Бывший чемпион Bellator, который в последние годы карьеры выступает в UFC, американский легковес Майкл Чендлер опубликовал на своей странице в социальной сети отрицательный допинг-тест.

Майкл Чендлер опубликовал отрицательный допинг-тест Фото: Из архива страницы Майкла Чендлера в социальной сети

«Мы рады сообщить вам, что на предоставленный вами 15 октября 2024 года анализ-тест лаборатория дала отрицательный результат. Спасибо за ваш вклад в поддержку чистого UFC», — говорится в сообщении документа, опубликованном в социальной сети Чендлера.

Следующий бой Чендлера должен состояться 16 ноября в Нью-Йорке на арене знаменитого «Madison Square Garden», где он в рамках турнира UFC 309 сразится с экс-чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.