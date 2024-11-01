Деррик Льюис оскорбительно высказался в адрес Даниэля Кормье

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис оскорбительно высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Даниэля Кормье.

«Спустя годы после нашего боя я по-прежнему считаю Кормье куском дерьма. И я говорил ему об этом в лицо. Мы давно с ним не виделись, но моё мнение о нём не поменялось, и он знает почему.

Я был довольно строг с ним по поводу ухода на пенсию, потому что он проиграл два боя подряд [Стипе Миочичу] и убежал. Он обиделся на мои слова и стал вести себя не по-мужски. Я собираюсь увидеть его в эти выходные и хочу спросить: «Эй, ты на меня всё ещё зол?» — приводит слова Льюиса MMA Fighting.

Льюис проведёт свой следующий бой в ночь со 2 на 3 ноября в Эдмонтоне (Канада) на турнире UFC Fight Night 246 против Джонаты Диниза.