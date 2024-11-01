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Корнилов: Павловичу не составит проблем досрочно победить Розенстрайка

Корнилов: Павловичу не составит проблем досрочно победить Розенстрайка
Сергей Павлович
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Российский тяжеловес, выступающий в лиге АСА, Кирилл Корнилов заявил, что россиянину Сергею Павловичу не составит труда победить суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Ранее сообщалось, что этот поединок в тяжёлом весе может пройти 1 февраля на турнире UFC в Саудовской Аравии.

«Думаю, для Павловича не составит проблем выиграть досрочно и нокаутировать своего оппонента. Павлович идёт на серии из поражений, поэтому бой с Розенстрайком — для него это хорошая возможность встать на победную серию. Сергей превосходит своего соперника», — сказал Корнилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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