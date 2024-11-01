Белал Мухаммад опубликовал фото инфекции стопы, из-за которой не выступит на UFC 310

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммед опубликовал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) фото инфекции стопы, из-за которой не сможет принять участие в турнире UFC 310.

Белал Мухаммад опубликовал травмированную ногу Фото: Из архива страницы Белала Мухаммада в социальной сети

«Я не врач, но, скорее всего, да, это был правильный выбор [отказаться участвовать на UFC 310]», — написал под фото Мухаммад.

Напомним, на турнире UFC 310, который состоится в декабре 2024 года, Мухаммад должен был провести защиту своего пояса в поединке против непобеждённого казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова, но теперь руководство UFC ищет Рахмонову нового соперника.

Белал Мухаммад завоевал свой пояс в июле 2024 года, когда победил единогласным решением судей Леона Эдвардса.