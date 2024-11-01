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Конор Макгрегор выбрал образ на Хэллоуин

Конор Макгрегор выбрал образ на Хэллоуин
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал, в каком образе отметил Хэллоуин. Ирландский боец смешанных единоборств предстал в качестве военного с оружием. Хэллоуин отмечался в четверг, 31 октября.

«Весёлого Хэллоуина», — подписал фотографии Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они собирались сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию. Дата его следующего боя, как и соперник, пока не известны.

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