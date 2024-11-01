Хоакин Бакли готов выйти против Шавката Рахмонова на коротком уведомлении

30-летний американский полусредневес UFC Хоакин Бакли заявил о готовности выйти против непобеждённого казахстанского бойца Шавката Рахмонова в бою за временный титул UFC в полусреднем весе на турнире UFC 310, который пройдёт 7 декабря в Лас-Вегасе на знаменитой арене T-Mobile.

«Послушайте, неважно, какие послужные списки у Шавката и Гарри. Их поединок будет отвратительно скучным для фанатов, и люди останутся разочарованными, я в этом уверен. Шавкату в соперники нужен настоящий природный ударник, который закатит настоящее зрелище в клетке, и я именно тот, кто способен это сделать. У него 18 побед нокаутом, у меня — 14, недавно я нокаутировал Стивена Томпсона.

Руководство UFC должно сделать наш бой и не пожалеет об этом. Я здесь для того, чтобы забрать корону. Говорю об этом серьёзно», — заявил Бакли в видеообращении, опубликованном на личной странице в социальных сетях.