Ариэль Хельвани опроверг информацию о возможном поединке Волкановски с Лопесом

Известный обозреватель и эксперт Ариэль Хельвани опроверг информацию о потенциальном поединке между экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски и бразильским бойцом Диего Лопесом, о котором неоднократно расходились слухи на просторах интернета.

«Мне попадалось несколько публикаций, где люди заявляли, что бой между Волкановски и Лопесом находится в разработке, а кто-то даже говорил, что он утверждён и состоится в Сиднее. По моим подтверждённым данным, это неправда. Этот бой ещё даже не обсуждался и никто над ним не работает. Да, безусловно, ещё много времени, и до конца года может многое поменяться, но на данный момент более актуален бой-реванш Волкановски против Топурии где-то весной, и, возможно, это произойдёт в Испании», — написал Хельвани на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).