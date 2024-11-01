Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ариэль Хельвани опроверг информацию о возможном поединке Волкановски с Лопесом

Ариэль Хельвани опроверг информацию о возможном поединке Волкановски с Лопесом
Александр Волкановски
Аудио-версия:
Комментарии

Известный обозреватель и эксперт Ариэль Хельвани опроверг информацию о потенциальном поединке между экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски и бразильским бойцом Диего Лопесом, о котором неоднократно расходились слухи на просторах интернета.

«Мне попадалось несколько публикаций, где люди заявляли, что бой между Волкановски и Лопесом находится в разработке, а кто-то даже говорил, что он утверждён и состоится в Сиднее. По моим подтверждённым данным, это неправда. Этот бой ещё даже не обсуждался и никто над ним не работает. Да, безусловно, ещё много времени, и до конца года может многое поменяться, но на данный момент более актуален бой-реванш Волкановски против Топурии где-то весной, и, возможно, это произойдёт в Испании», — написал Хельвани на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Материалы по теме
Инсайдер: бой Алекса Волкановски и Диего Лопеса находится в разработке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android