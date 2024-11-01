Белорусский боец рассказал про тренировки с Сирилем Ганом

Белорусский боец ММА Марсель Сычёв рассказал, как стал спарринг-партнёром бывшего обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана и на протяжении года проводил с ним совместные тренировки в одном зале.

«На самом деле всё просто. Я написал тренеру Сириля Гана, что хотел бы приехать, позаниматься, сделать маленький сбор, потренироваться 2-3 недели — и всё. Он ответил: «Без проблем, приезжай, двери в наш зал открыты, просто дай знать, когда будешь собираться». И я приехал, а он меня даже не узнал сначала. Он мимо меня прошёл, а потом уже увидел, что борьба в порядке. Я всех переводил, не давал себя переводить. А он говорит: «Ты кто такой, типа?»

Это были последние дни в лагере, я уже домой собирался лететь. Он говорил: «Останься, надо до конца сбора Сирилю помогать, всё, что от нас нужно, — сделаем. Будем очень признательны». Я тогда подумал, что не каждый день такая возможность предоставляется. Тренироваться на том уровне, с временным чемпионом UFC. Вот так и прожил там год», — приводит слова Сычёва пресс-служба промоутерской компании RCC.