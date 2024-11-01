Магомед Анкалаев готов выступить на UFC 310 против Алекса Перейры

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев заявил о готовности выступить на турнире UFC 310, который пройдёт 7 декабря в Лас-Вегасе на арене знаменитого T-Mobile, и сразиться там с действующим обладателем чемпионского титула в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

«Я поговорил со своим менеджером: если буду нужен UFC на 7 декабря, то буду готов. Поехали!» — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, главным боем UFC 310 был запланирован поединок чемпиона в полусреднем весе Белала Мухаммада против Шавката Рахмонова, но Белал получил травму и выбыл с турнира.