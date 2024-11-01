Али Абдель-Азиз резко высказался в адрес Конора Макгрегора

Известный менеджер в мире смешанных единоборств Али Абдель-Азиз, который занимался делами экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обрушился резким высказыванием в адрес звёздного бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора, который сравнил себя с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом, травмировавшим ногу и выбывшим с турнира UFC 310 в Лас-Вегасе.

«Ты никогда не сможешь быть даже 10% от человека, которым является Белал. Он действующий чемпион в полусреднем весе. Ты — алкоголик и наркоман, который сбежал от Майкла Чендлера. Ты уже никогда не был прежним после поражения от Хабиба. Он разрушил тебя», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети.