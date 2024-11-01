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Хабиб Нурмагомедов поздравил Абдулрашида Садулаева с шестым чемпионством

Хабиб Нурмагомедов поздравил Абдулрашида Садулаева с шестым чемпионством
Хабиб Нурмагомедов
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил известного борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева с завоеванием шестой победы на чемпионате мира по борьбе, который проходил с 28 по 31 октября в Тиране (Албания).

«Видно, пороха ещё достаточно», — написал Хабиб на своей странице в соцсетях, опубликовав фото Садулаева.

Напомним, в четверг, 31 октября, состоялся титульный поединок в весовой категории до 92 кг между Садулаевым и представителем Грузии Мириани Майсурадзе в рамках ЧМ-2024. Поединок завершился уверенной победой борца из России с результатом 6:0. Садулаев в шестой раз стал чемпионом мира.

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