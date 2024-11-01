Ислам Махачев отреагировал на шестую победу Садулаева на чемпионате мира по борьбе

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на шестое чемпионство известного российского борца Абдулрашида Садулаева на чемпионате мира по борьбе, который проходил с 28 по 31 октября в Тиране (Албания), опубликовав на своей странице в социальных сетях под фотографией борца изображение русского танка.

Напомним, в четверг, 31 октября, состоялся титульный поединок в весовой категории до 92 кг между Садулаевым и представителем Грузии Мириани Майсурадзе в рамках ЧМ-2024. Поединок завершился уверенной победой борца из России с результатом 6:0. Садулаев в шестой раз стал чемпионом мира.