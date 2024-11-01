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Стипе Миочич: пока не думаю о завершении карьеры

Стипе Миочич: пока не думаю о завершении карьеры
Стипе Миочич
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич заявил, что не уверен в том, что однозначно завершит бойцовскую карьеру после поединка с действующим чемпионом в этом весе Джоном Джонсом.

«Завершу ли я карьеру после боя с Джонсом? Понятия не имею. После каждого своего боя я думал о том, чтобы завершить карьеру, но в итоге продолжал её раз за разом. Поэтому время покажет. Сейчас я пока не думаю о завершении и полностью сосредоточен на бое с Джонсом. Сейчас думаю только о нём, а вот уже после боя посмотрим и подумаем над этим вопросов», — сказал Миочич в беседе с Джейком Полом на его YouTube-канале.

Напомним, бой Джонс — Миочич состоится 16 ноября в Нью-Йорке, где возглавит турнир UFC 309.

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