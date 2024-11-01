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Олимпийский чемпион Одли Харрисон вернётся в бокс в возрасте 53 лет

Олимпийский чемпион Одли Харрисон вернётся в бокс в возрасте 53 лет
Одли Харрисон
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Победитель Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, 53-летний британский супертяжеловес Одли Харрисон заявил о возвращении в мировой профессиональный бокс, но уже в роли менеджера.

«Ребята, у меня отличные новости. Я возвращаюсь в бокс в новой для себя роли, теперь буду менеджером профессиональных боксёров и уже получил лицензию от Атлетической комиссии Калифорнии. Несмотря на то что я мало чего добился на профессиональном ринге как боксёр, я был одним из первых, кто вёл свою карьеру самостоятельно. Я знаю всё в этом бизнесе, от работы промоутеров до спонсорских соглашений и подбора оппонентов», — написал Харрисон на своей странице в социальных сетях.

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