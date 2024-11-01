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Джон Джонс проголосовал на выборах президента США, а после выступил с призывом

Джон Джонс проголосовал на выборах президента США, а после выступил с призывом
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Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказал, что принял участие в досрочном голосовании на выборах президента США.

«Только что впервые проголосовал и чувствую себя гордым американцем! Процесс регистрации был очень простым. Даже не могу передать, насколько это того стоит. Огромное спасибо Джо Рогану и Дональду Трампу за упоминание меня в вашем последнем выпуске подкаста. Честь считаться одним из лучших бойцов планеты, принимая во внимание всю эту невероятную конкуренцию. Всем моим соотечественникам, особенно молодым – идите и голосуйте! Это ваш голос, ваша сила — давайте используем её!» — написал Джонс.

Фото: Из личного архива Джона Джонса

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