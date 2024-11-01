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Боец UFC Кутателадзе жёстко ответил Шаре Буллету на его слова о Грузии

Боец UFC Кутателадзе жёстко ответил Шаре Буллету на его слова о Грузии
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Боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), грузин Гурам Кутателадзе ответил известному и непобеждённому бойцу UFC, который выступает в среднем весе (до 84 кг), россиянину Шарабутдину Магомедову, более известному как Шара Буллет. Напомним, несколько дней назад Шарабутдин Магомедов заявил, что благодаря России, Грузия не стала частью современного Дагестана.

«Ты спортсмен, оставь разговоры о войне с Грузией. Оставь разговоры на камеру и интервью. Когда увидимся, тогда и поговорим об уроках истории, географии, урок русского языка и о жизни», — написал Гурам Кутателадзе на своей странице в социальных сетях.

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