Дю Плесси ответил, с кем бы хотел побиться в следующем бою — со Стриклендом или с Чимаевым

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси ответил, с кем бы хотел подраться в следующем бою — с Хамзатом Чимаевым или с Шоном Стриклендом.

«Я за то, чтобы провести реванш со Стриклендом. Мне хотелось бы его финишировать. Шон не против того, чтобы проводить скучные бои. Поэтому у него семь или восемь побед, одержанных раздельным решением судей. Если говорить обо мне, то я хочу сразиться с таким парнем, как Хамзат. Хочу уложить его.

В UFC долго его пиарили, но ему так и не удалось добиться успеха. Он не проиграл ни разу, однако его бои отменяли, а сам Хамзат снимался ввиду болезни. Иногда всё просто выходит из-под контроля. Но Чимаев был первым парнем, который засабмитил Уиттакера. К тому же он сделал это в первом раунде. Это даёт ему право опередить Шона Стрикленда [в титульной гонке и подраться со мной]. Если вы спросите меня лично, то я хотел бы провести именно этот бой, поскольку его хотят видеть фанаты. Верю, что Хамзат станет моим следующим соперником», — приводит слова дю Плесси портал MMAJunkie.