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Тренер Анкалаева: Магомед готов выступить на UFC 310, но есть сомнения в желании Перейры

Тренер Анкалаева: Магомед готов выступить на UFC 310, но есть сомнения в желании Перейры
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Сухраб Магомедов, являющийся главным тренером топового российского бойца UFC Магомеда Анкалаева, высказался насчёт слухов об организации поединка между его подопечным и действующим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Это всё на уровне разговоров [что поединок между Анкалаевым и Перейрой состоится на турнире UFC 310]. Официального предложения не поступало. Мы готовы выступить 8 декабря. У Магомеда нет проблем с визой. Лас-Вегас для нас почти родной город. Есть сомнения в желании Перейры, потому что ещё недавно он говорил, что планирует усложнить нам дорогу к титулу», — приводит слова Магомедова портал MMA.Metaratings.ru.

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