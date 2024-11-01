«Я был не просто впечатлён, а потрясён». Дастин Порье — о победе Топурии над Холлоуэем

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье высказался о победе нокаутом действующего обладателя титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии в бою с обладателем титула BMF Максом Холлоуэем.

«Я был не просто впечатлён, а потрясён. Не то чтобы не думал, что это может произойти. Конечно, это могло случиться. Топурия — невероятный боксёр, обладающий большой силы, он вкладывается во все свои удары, у него отличная техника. Просто не думал, что это произойдёт», — приводит слова Порье портал Bloody Elbow.

Напомним, Топурия победил Холлоуэя нокаутом в третьем раунде нокаутом на турнире UFC 308, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).