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Непобеждённый боец Bellator и бывший чемпион WWE стал членом ростера AEW

Непобеждённый боец Bellator и бывший чемпион WWE стал членом ростера AEW
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48-летний американский звёздный рестлер, боец смешанных боевых искусств, а также бывший борец Бобби Лэшли 30 октября появился в промоушене All Elite Wrestling (AEW) и напал на бывшего чемпиона AEW Сверва Стрикленда.

В мейн-ивенте шоу AEW Dynamite Стрикленд сражался с бывшим рестлером WWE Шелтоном Бенджамином, который также недавно присоединился к AEW. Стрикленд одержал победу в матче, но после на него напал бывший чемпион WWE Лэшл и вместе с Бенджамином и менеджером MVP избил Сверва.

Кадр из трансляции шоу AEW Dynamite от 30 октября 2024 года.

Лэшли наиболее известен по двум периодам выступлений в WWE — с 2005 по 2008 год и с 2018 по 2024 год, а также по двум периодам выступлений в Total Nonstop Action Wrestling (TNA) — с 2009 по 2010 год и с 2014 по 2018 год. В качестве бойца смешанных единоборств Лэшли выступал в Bellator и Strikeforce. В Bellator у Лэшли пять боёв и пять побед, каждая из которых завершилась либо техническим нокаутом, либо болевым приёмом. Всего в ММА у Бобби статистика 15-2.

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