Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 246

Сегодня, 1 ноября, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC Fight Night 246, в главном бою которого подерётся бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканец Брэндон Морено и топовый боец UFC иракского происхождения Амир Альбази. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Главный кард:

Главный бой вечера, наилегчайший вес: Брэндон Морено (56,92 кг) vs Амир Альбази (56,92 кг)

Женский наилегчайший вес: Эрин Блэнчфилд (56,92 кг) vs Роуз Намаюнас (56,69 кг)

Тяжёлый вес: Деррик Льюис (120,65 кг) vs Джоната Диниз (116,57 кг)

Полутяжёлый вес: Кайо Мачадо (92,98 кг) vs Брендсон Рибейро (92,98 кг)

Средний вес: Марк-Андре Баррио (83,91 кг) vs Дастин Штольцфус (84,14 кг)

Полусредний вес: Майк Мэлотт (77,33 кг) vs Тревин Джайлс (77,11 кг)

Прелимы:

Легчайший вес: Айеманн Захаби (61,46 кг) vs Педро Муньос (61,23 кг)

Женский наилегчайший вес: Ариане Липски (56,69 кг) vs Жасмин Ясудавичюс (56,69 кг)

Легчайший вес: Шарль Журден (61,23 кг) vs Виктор Генри (61,23 кг)

Полулёгкий вес: Джек Шор (65,99 кг) vs Юссеф Залал (65,77 кг)

Тяжёлый вес: Александр Романов (118,38 кг) vs Родриго Насименто (119,74 кг)

Легчайший вес: Серхий Сидей (61,23 кг) vs Гарретт Армфилд (61,23 кг)

Легчайший вес: Чад Анхелигер (61,23 кг) vs Коди Гибсон (61,46 кг)

Женский наилегчайший вес: Джейми-Лин Хорт (57,15 кг) vs Ивана Петрович (56,69 кг).