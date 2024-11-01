Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC организовал Морено и Альбази стердаун на фоне автомобильного моста

UFC организовал Морено и Альбази стердаун на фоне автомобильного моста
Аудио-версия:
Комментарии

Первая дуэль взглядов между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканцем Брэндоном Морено и топовым бойцом UFC иракского происхождения Амиром Альбази состоялась на фоне автомобильного моста в городе Эдмонтон (Канада).

Фото: Кадр из официального видео UFC

Напомним, поединок между Морено и Альбази состоится 3 ноября на турнире UFC Fight Night 246.

В последнем поединке, который состоялся в феврале на турнире UFC Fight Night 237, Морено провёл реванш с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в категории до 57 кг американцем Брэндоном Ройвалом. Бой завершился победой Ройвала раздельным решением судей.

Альбази, в свою очередь, последний раз заходил в октагон в июне 2023 года. Тогда он победил раздельным решением судей новозеландца Кая Кара-Франса.

Материалы по теме
Идеальный соперник для Махачева? С Рахмоновым можно закатить бой века
Идеальный соперник для Махачева? С Рахмоновым можно закатить бой века
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android