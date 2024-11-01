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UFC организовал Морено и Альбази стердаун на фоне автомобильного моста

Первая дуэль взглядов между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканцем Брэндоном Морено и топовым бойцом UFC иракского происхождения Амиром Альбази состоялась на фоне автомобильного моста в городе Эдмонтон (Канада).

Фото: Кадр из официального видео UFC

Напомним, поединок между Морено и Альбази состоится 3 ноября на турнире UFC Fight Night 246.

В последнем поединке, который состоялся в феврале на турнире UFC Fight Night 237, Морено провёл реванш с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в категории до 57 кг американцем Брэндоном Ройвалом. Бой завершился победой Ройвала раздельным решением судей.

Альбази, в свою очередь, последний раз заходил в октагон в июне 2023 года. Тогда он победил раздельным решением судей новозеландца Кая Кара-Франса.