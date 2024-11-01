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UFC не рассматривают бой Перейра — Анкалаев в качестве главного события UFC 310 — источник

UFC не рассматривают бой Перейра — Анкалаев в качестве главного события UFC 310 — источник
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UFC не рассматривают вариант организации на турнире UFC 310, который должен состояться 8 декабря в Лас-Вегасе, поединка между действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и топовым российским бойцом Магомедом Анкалаевым в качестве нового главного события. Об этом сообщает авторитетный портал MMA Fighting.

Напомним, вчера, 31 октября, стало известно, что чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад снялся с боя против топового и непобеждённого казахского бойца Шавката Рахмонова в виду проблем со здоровьем. Их поединок должен был стать главным на турнире UFC 310. Поэтому теперь матчмейкеры стараются организовать новый главный бой.

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