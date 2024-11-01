Даниэль Кормье: следующим за пояс в среднем весе должен драться Хамзат Чимаев

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Даниэль Кормье считает, что следующим претендентом на титул чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) должен стать топовый и непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев.

«Следующим за пояс в среднем весе должен драться Хамзат Чимаев. Не знаю, что собирается делать UFC. Однако если матчмейкеры скажут, что Чимаев будет следующим, то не думаю у Шона Стрикленда будет много причин обвинять промоушен в неправоте», — приводит слова Кормье портал MMAJunkie.

Напомним, на турнире UFC 308, который состоялся 26 октября, Чимаев победил заломом шеи Роберта Уиттакера в первом раунде.