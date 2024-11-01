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Мухаммад Мокаев ответил, сколько поединков ему нужно провести, чтобы вернуться в UFC

Мухаммад Мокаев ответил, сколько поединков ему нужно провести, чтобы вернуться в UFC
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Бывший топовый боец UFC британец Мухаммад Мокаев высказался насчёт своего вероятного возвращения в североамериканскую лигу.

«Я общался с Хантером через пару дней после анонса о том, что мне не продлевают контракт. Он мне сказал, что нужно провести один-два боя вне организации, и мы тебя переподпишем обратно. Как я знаю, он мужчина своего слова. Будем ждать», — сказал Мокаев в интервью на YouTube-канале «Вестник ММА».

В своём последнем бою на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Мокаев победил единогласным судейским решением португальца Манела Капе, после чего генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что организация не будет продлевать контракт с уроженцем Дагестана.

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