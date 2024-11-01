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Майк Тайсон назвал топ-5 современных боксёров, бои которых любит смотреть

Майк Тайсон назвал топ-5 современных боксёров, бои которых любит смотреть
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Легендарный американский боксёр Майк Тайсон назвал топ-5 современных боксёров, бои которых любит смотреть. Об этом он рассказал на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru Usman & Henry Cejudo.

Топ-5 боксёров, бои которых любит смотреть Майк Тайсон:

1. Дэвид Бенавидес (29-0, 24 КО);
2. Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО);
3. Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО);
4. Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО);
5. Эррол Спенс (28-1, 21 КО).

Напомним, следующий поединок, который состоится в ночь с 15 на 16 ноября мск, Майк проведёт с известным американским блогером Джейком Полом. Бой пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты, но будет носить статус официального.

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