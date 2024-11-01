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Анкалаев — Перейре: я побью Алекса и дам реванш. Остановлю его два раза подряд, шама

Анкалаев — Перейре: я побью Алекса и дам реванш. Остановлю его два раза подряд, шама
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Топовый российский боец UFC Магомед Анкалаев отреагировал на то, что его поединок с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой не состоится 8 декабря на турнире UFC 310.

«Алекс продолжает бегать. Я собираюсь побить Перейру, а потом дать незамедлительный реванш, как он того и заслуживает. Я остановлю его два раза подряд, шама», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Напомним, вчера, 31 октября, стало известно, что чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад снялся с боя против топового и непобеждённого казахского бойца Шавката Рахмонова ввиду проблем со здоровьем. Их поединок должен был стать главным на турнире UFC 310. Поэтому теперь матчмейкеры стараются организовать новый главный бой.

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