Анкалаев — Перейре: я побью Алекса и дам реванш. Остановлю его два раза подряд, шама

Топовый российский боец UFC Магомед Анкалаев отреагировал на то, что его поединок с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой не состоится 8 декабря на турнире UFC 310.

«Алекс продолжает бегать. Я собираюсь побить Перейру, а потом дать незамедлительный реванш, как он того и заслуживает. Я остановлю его два раза подряд, шама», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Напомним, вчера, 31 октября, стало известно, что чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад снялся с боя против топового и непобеждённого казахского бойца Шавката Рахмонова ввиду проблем со здоровьем. Их поединок должен был стать главным на турнире UFC 310. Поэтому теперь матчмейкеры стараются организовать новый главный бой.