Видео: Ислам Махачев пробил мощный сайд-кик и уронил им своего тренировочного партнёра

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев пробил мощный сайд-кик и уронил им своего тренировочного партнёра.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке, Ислам разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье. Бой завершился победой Махачева удушающим приёмом в пятом раунде.

Исламу 33 года. На профессиональном уровне он выступает с 2010 года. В североамериканском промоушене россиянин дебютировал в 2015 году на турнире UFC 187. Тогда Махачев победил американца Лео Кунца удушающим приёмом во втором раунде.