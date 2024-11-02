Иан Гарри проведёт следующий бой против Хоакина Бакли

Непобеждённый ирландский боец UFC Иан Гарри проведёт следующий поединок против топового бойца UFC, выступающего в полусреднем весе, американца Хоакина Бакли на турнире UFC on ESPN 63, который состоится 14 декабря в городе Тампа, США. Об этом сообщает пресс-служба UFC на своей странице в социальных сетях.

Бой между Ианом и Хоакином станет главным событием вечера.

Фото: UFC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 307, американский боец нокаутировал бывшего претендента на титул чемпиона UFC в категории до 77 кг Стивена Томпсона в третьем раунде.

Иан Гарри, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 303, победил единогласным решением судей британца Майкла Пейджа.