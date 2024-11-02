Член зала славы UFC высказался о возможном бое Анкалаева и Перейры на UFC 310

Американский боец в лёгкой и полулёгкой категории, член зала славы UFC Дженс Пулвер прокомментировал возможный бой между российским бойцом, занимающим первую строчку рейтинга UFC в полутяжёлом весе, Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«Это было бы прекрасным боем для Анкалаева. Я люблю веселье. Я люблю смотреть бои Анкалаева. Но, думаю, поединок бы превратился в избиение», — сказал Дженс Пулвер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 31 октября стало известно, что чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад снялся с боя против топового и непобеждённого казахского бойца Шавката Рахмонова из-за проблем со здоровьем. Их поединок должен был стать главным на турнире UFC 310. Поэтому теперь организаторы стараются организовать новый главный бой.