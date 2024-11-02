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«Жду, когда разобью тебе лицо за твою ложь». Двалишвили обратился к Умару Нурмагомедову

«Жду, когда разобью тебе лицо за твою ложь». Двалишвили обратился к Умару Нурмагомедову
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Грузин Мераб Двалишвили обратился к непобеждённому российскому бойцу Умару Нурмагомедову после заявления дагестанца о том, что китаец Сонг Ядонг отказался проводить бой в декабре.

«Не ведитесь снова на чушь, исходящую из лживого рта Умара. Ядонг не отказывался ни от какого боя, он был готов, а Умар ничего не подписывал. Продолжай нести чушь, ведь тебе нужно усердно работать, что стать номером один.
Я не могу дождаться, когда разобью тебе лицо за каждое лживое слово, которое вылетает из этого рта», — написал Двалишкили на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Нурмагомедов и Ядонг сразятся 18 января в Тампе (США). Первоначально бойцы должны были встретиться 14 декабря, но Ядонг получил травму в процессе подготовки к поединку и был вынужден сняться с турнира.

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