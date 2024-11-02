Ислам Махачев и Арман Царукян могут провести реванш на UFC 311

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев и его соотечественник Арман Царукян могут провести реванш в главном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщает портал Thesportsrush.

Напомним, первый бой между этими бойцами состоялся в апреле 2019 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев.

Царукян с той поры успел провести 10 поединков и в девяти из них одержал победы. Его последний бой состоялся в апреле 2024 года, где он победил раздельным решением судей экс-чемпиона Чарльза Оливейру.

Что касается Махачева, то его предыдущая защита титула состоялась в июне 2024 года, где он успешно отстоял свой пояс, победив удушающим приёмом в пятом раунде Дастина Порье.