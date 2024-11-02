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Бектемир Меликузиев провалил взвешивание

Бектемир Меликузиев провалил взвешивание
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Сегодня, 2 ноября, в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского вечера, организованного промоутерской компанией Golden Boy Promotions, где в основном карде турнира выступит узбекский проспект второго среднего дивизиона Бектемир Меликузиев в элиминаторном поединке по версии WBA против американца Дэвида Стивенса.

Стивенс успешно уложился в лимит допустимого веса, показав на весах отметку в 75,9 кг, в то время как Меликузиев не справился с весом и превысил лимит, потянув на 77,1 кг.

Напомним, Меликузиев в этом году проведёт уже второй поединок. Предыдущий раз он выступал в апреле 2024 года и победил там француза Пьера Хуберта Дибомбе.

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