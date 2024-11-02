Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кудряшов: какая разница, что говорят за спиной. Когда меня нет рядом, могут даже бить

Кудряшов: какая разница, что говорят за спиной. Когда меня нет рядом, могут даже бить
Дмитрий Кудряшов
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов рассказал, что доволен своей активностью выступлений на турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Для меня очень важно драться. И «Бойцовский клуб РЕН ТВ» даёт мне такую возможность. Это здорово. Мне важно поддерживать активность. Они занимаются организацией боёв, а я просто подписываю контракт. Принципиальных соперников на этом этапе карьеры уже нет, нет таких притязаний. Если есть предложение и оно интересно, почему нет? Не особенно слежу сейчас за остальными. Пока меня нет рядом, они меня могут даже бить. Какая разница, что обо мне говорят за спиной или по телевидению. Я уже много раз был в ситуации, когда человек делает заявления, а при встрече – глаза в пол», — сказал Дмитрий Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Дмитрий Кудряшов нокаутировал Фернандо Родригеса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android