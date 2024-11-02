Кудряшов: какая разница, что говорят за спиной. Когда меня нет рядом, могут даже бить

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов рассказал, что доволен своей активностью выступлений на турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Для меня очень важно драться. И «Бойцовский клуб РЕН ТВ» даёт мне такую возможность. Это здорово. Мне важно поддерживать активность. Они занимаются организацией боёв, а я просто подписываю контракт. Принципиальных соперников на этом этапе карьеры уже нет, нет таких притязаний. Если есть предложение и оно интересно, почему нет? Не особенно слежу сейчас за остальными. Пока меня нет рядом, они меня могут даже бить. Какая разница, что обо мне говорят за спиной или по телевидению. Я уже много раз был в ситуации, когда человек делает заявления, а при встрече – глаза в пол», — сказал Дмитрий Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.