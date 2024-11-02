Бой Деррика Льюиса и Джонаты Диниза отменён

Поединок между экс-претендентом на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Дерриком Льюисом и Джонатой Динизом отменён по медицинским показателям Льюиса, которые не связаны со сгонкой веса. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Несмотря на то что Деррик прошёл процедуру официального взвешивания, на медиавзвешивание он уже не появился. В итоге поединок был отменён, и в такой максимально короткий срок руководство уже не предпринимало попыток замены.

Напомним, последний поединок Льюиса состоялся в мае 2024 года, где он одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над бразильцем Родриго Насименто.