Кудряшов: всегда неприятно ощущать себя пенсионером. Цифры в паспорте – это только цифры

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов рассказал о том, что не планирует пока завершать свою бойцовскую карьеру.

«Всегда неприятно ощущать себя пенсионером. Постоянно задают вопрос: «Когда же будет стоп»? Но пока мне доставляет это удовольствие, почему я должен останавливаться? А цифры в паспорте – это только цифры в паспорте. Конечно, если я буду чувствовать, что уже не могу, то делать этого не буду. Благо, есть, чем заниматься. Но сейчас мне доставляет это удовольствие. Позволяет чувствовать себя мужчиной. Мне нравится процесс подготовки, предстартовое волнение. И только ради этого я всё ещё выхожу в ринг», — сказал Дмитрий Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, что последний бой Кудряшова состоялся в конце октября 2024 года, где он в рамках очередного турнира «Бойцовского клуба РЕН-ТВ» победил бразильца Фернандо Родригеса.