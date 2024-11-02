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Кудряшов дал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Кудряшов дал прогноз на реванш Усика и Фьюри
Тайсон Фьюри
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Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов дал свой прогноз на предстоящий реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри.

«Я перед первым боем говорил, что Усик победит. А в меня бросались помидорами и говорили, что я ничего не соображаю в боксе. И сейчас не вижу, за счёт чего Фьюри может победить в реванше. Это бокс, может быть по-всякому. Но вопрос: «За счёт чего?» В реванше с Дюбуа я бы мог сослаться на его лаки-панч, давление. Этот бой для меня интереснее. Уверен, что с Дюбуа Усику будет сложнее. А в победу Фьюри не верю. Не знаю, за счёт чего он может стать лучше. Наверное, может перевоплотиться. Но другим боксёром ему уже не стать», — сказал Дмитрий Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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