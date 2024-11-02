Дмитрий Кудряшов: хватило нарезок с открытия Олимпийских игр, чтобы больше их не смотреть

Российский боксёр тяжёлой весовой категории Дмитрий Кудряшов прокомментировал состоявшиеся Олимпийские игры в Париже, которые проходили там летом 2024 года.

«Мотив один – деньги. За все бои нужно платить. Федерации не хотят отказываться от того, чтобы зарабатывать. Да и здравый смысл всегда победит. При чём здесь боксёры? Спорт вне политики! Бах и олимпийское движение создают свой альтернативный бокс. Думаю, что рано или поздно всё вернётся на круги своя. Россия – огромная кладезь спортсменов. И исключать такого «монстра» из олимпийского движения – неправильно. Олимпиада теряет в своей красочности и зрелищности.

Мне хватило нарезок с открытия Олимпийских игр, чтобы больше их не смотреть. Всё это бесовщина», — сказал Дмитрий Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.