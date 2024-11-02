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О’Шаки Фостер и Робсон Консейсао прошли взвешивание

О’Шаки Фостер и Робсон Консейсао прошли взвешивание
Робсон Консейсао и О'Шаки Фостер
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В ночь со 2 на 3 ноября в Вероне (США) состоится большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Rank, где главным событием шоу станет бой за титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулёгком весе между его действующим обладателем 36-летним бразильцем Робсоном Консейсао и экс-чемпионом мира по этой версии 31-летним американцем О'Шаки Фостером.

Накануне состоялась официальная процедура взвешивания участников этого боксёрского вечера.

Консейсао показал на весах отметку в 58,8 кг, в то время как его соперник оказался на 100 граммов тяжелее, потянув на 58,9 кг (при лимите до 59 кг).

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