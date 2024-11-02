Имам Хатаев проведёт бой с Игорем Михалкиным 7 декабря в Грозном

Непобеждённый российский полутяжеловес Имам Хатаев проведёт 10-раундовый бой 7 декабря у себя на родине в Грозном (Чечня, Россия) против бывшего чемпиона мира по версии IBO в полутяжёлой весовой категории Игоря Михалкина в главном событии боксёрского вечера от промоутерской компании Akhmat Boxing Promotions. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Хатаев свой последний бой проводил в сентябре 2024 года в Канаде, где он одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде над аргентинцем Эзекиэлем Модерной.

Михалкин свой предыдущий официальный поединок провёл в ноябре 2022 года и победил там единогласным решением судей киргизского бойца Дилмурода Сатыбалдиева.