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Харитон Агрба прокомментировал предстоящий титульный бой в России

Харитон Агрба прокомментировал предстоящий титульный бой в России
Харитон Агрба
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Непобеждённый российский боксёр первого полусреднего дивизиона Харитон Агрба дал комментарий по поводу своего предстоящего поединка 4 ноября в Самаре, где он в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» проведёт бой за титул чемпиона IBA в весе до 67 кг с аргентинцем Габриэлем Росой.

«Для каждого профессионального спортсмена проведение титульных боёв – большая мечта. Каждый с детства мечтает стать чемпионом мира. И сейчас у меня появилась возможность стать чемпионом. Это большая ответственность! Ну и у меня есть понимание, что я буду боксировать в России, это тоже добавляет ответственности. Противостоять мне будет довольно сильный оппонент. Я в предвкушении, вся работа уже сделана. Остается только пройти процедуру взвешивания, выйти на ринг, показать свои навыки и завоевать пояс чемпиона мира. Я люблю боксировать против сильных соперников, благодаря таким противостояниям я и творчески, и профессионально прогрессирую.

И Роса – это один из тех оппонентов, который находится на очень высоком уровне. Он входит в топы мировых рейтингов. Если ты хочет стать чемпионом, ты должен побеждать сильнейших. Какой статус боя, такой и соперник. Я очень хочу добиться победы, приложил максимум усилий во время подготовки. Я уверен в своих силах, поэтому в предстоящем бою нужно выходить и забирать своё», — приводит слова Агрбы пресс-служба IBA.

Напомним, что бой между Агрба и Росой станет главным событием этого боксёрского вечера.

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