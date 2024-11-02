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«Просто идиот!» Кормье раскритиковал поведение Фахретдинова после боя на UFC 308

«Просто идиот!» Кормье раскритиковал поведение Фахретдинова после боя на UFC 308
Ринат Фахретдинов
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье раскритиковал поведение российского полусредневеса Рината Фахретдинова после его победы над бразильцем Карлосом Леалом Мирандой на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября в Абу-Даби.

«Я не понимаю, о чём вообще говорит этот чувак и почему он возмущается жалобам фанатов? Он реально проиграл этот бой. По итогам их боя с тем парнем было понятно, что он проиграл. Но он просто берёт микрофон и уничтожает себя окончательно в глазах фанатов. Он просто идиот! Ему нужно признать, что он проиграл этот бой!» — приводит слова Кормье MMA Junkie.

Напомним, Фахретдинов победил Миранду единогласным решением судей по итогам трёх раундов боя.

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