Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Дюбуа заинтересован в поединке против Фабио Уордли

Даниэль Дюбуа заинтересован в поединке против Фабио Уордли
Даниэль Дюбуа
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа заявил о том, что заинтересован в проведении поединка против своего перспективного соотечественника Фабио Уордли, в то время как экс-чемпион мира в этом весе Энтони Джошуа пока не готов выйти на реванш с ним.

Дюбуа отметил, что у Уордли был отличный последний бой против другого британского супертяжеловеса Кларка Фрейзера, который состоялся 12 октября в Саудовской Аравии. Уже в стартовом раунде Уордли отправил Кларка в брутальный нокаут.

«У него было очень хорошее выступление с Кларком Фрейзером», — приводит слова Дюбуа TalkSport.

Стоит отметить, что руководство IBF (Международной боксёрской Федерации) дало одобрение Дюбуа на проведение добровольной защиты титула против любого из топ-15 рейтинга. Уордли сейчас занимает 12-ю позицию.

Материалы по теме
Леннокс Льюис оценил выступление Дюбуа в поединке с Энтони Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android