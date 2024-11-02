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Майк Тайсон — о подготовке к боям: в такие моменты семья держится от меня подальше

Майк Тайсон — о подготовке к боям: в такие моменты семья держится от меня подальше
Майк Тайсон
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Легендарный бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, что все его близкие и родственники держатся от него подальше во время его подготовки к боям.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Вы не поверите, но я сам себе не нравлюсь. В лагере мне плевать на чувства других. А семья в эти моменты не рядом. Они держатся от меня подальше, потому что понимают, что я такой. Они понимают, что это всё страх. Я не показываю этого. Но это всё страх», — сказал Майк Тайсон в подкасте у Генри Сехудо и Камару Усмана.

Напомним, Тайсон проведёт официальный восьмираундовый боксёрский поединок против популярного блогера и профессионального боксёра Джейка Пола. Этот бой станет главным событием боксёрского вечера 15 ноября в Арлингтоне.

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